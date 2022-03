Nach den Herzproblemen: Marcel Remus «ist wieder topfit»

Was haben Sie sich für dieses Jahr alles vorgenommen?

Remus: Dieses Jahr wird einiges passieren. In Kürze werde ich meine zweite Villa in Son Vida bei Palma einweihen. Es handelt sich hierbei um die «Remus Vital Finca», die Kunden für ihren Urlaub mieten können. Zudem bereite ich gerade meine «Remus Lifestyle Night» am 4. August vor und schreibe eifrig an meinem zweiten Buch, das im nächsten Jahr erscheinen wird.