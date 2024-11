Nach den schweren Vorwürfen: Was wurde aus Ex-Serienstar Chris Noth?

Ein weiterer Auftritt als «Mr. Big» im Staffelfinale der «Sex and the City»–Fortsetzung «And Just Like That...» wurde ebenfalls gestrichen. Die beiden Frauen, die Noth zuerst beschuldigten, erklärten, dass er seine Kultrolle aus den 90ern erneut spielte, sei der Auslöser gewesen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Die Stars von «And Just Like That...», Sarah Jessica Parker (59), Cynthia Nixon (58) und Kristin Davis (59), veröffentlichten eine Erklärung, in der sie ihre Unterstützung für die Frauen verkündeten. Gegen Noth gibt es Medienberichten zufolge kein Strafverfahren. Zivilklagen sind aber weiterhin möglich.