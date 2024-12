Nach der Geburt seines Kindes: Sido bezeichnet sich als «Single»

Mit Baby in der Tragetasche zeigte sich Georgina zuletzt in einem Instagram–Clip von Sidos Ex–Frau Charlotte Würdig (46). Gemeinsam stellten sie einen Weihnachtsbaum auf. Das Verhältnis der Patchworkfamilie gilt als gut: Charlotte Würdig hatte bereits unter dem Clip bei Instagram, mit dem Georgina Stumpf ihren Babybauch erstmals öffentlich zeigte, gratuliert. «Here we go. Freuen uns auf das Kleine.» Die werdende Mutter wiederum liess daraufhin wissen: «Liebe euch.»