Nach der Halloween-Party: Die Gruseldekoration richtig entsorgen

Wohin mit dem geschnitzten Kürbis?

Jack O'Lanterns, also selbst geschnitzte Kürbisse mit gruseligen Grimassen, sind auch hierzulande schon lange Tradition an Halloween. Sie zerfallen meistens nach einigen Tagen und können dann in der Biotonne entsorgt werden. Allerdings ohne die ausgebrannten Teelichter oder Kerzen – sie gehören in den Restmüll oder die Wertstofftonne.