Nach der Oscar-Schlappe: Töchter unterstützen Demi Moore

«Ich war noch nie stolzer»

Und die älteste des Trios, Rumer Willis (36), hatte schon zuvor in einem längeren Beitrag versichert, dass sie ihre Mutter liebe – ob mit oder ohne Oscar. «Meine Mama. Meine Heldin. Meine ewige Gewinnerin», schrieb sie zu einer Auswahl von Bildern, die Demi Moore in einigen ihrer Rollen zeigten. «Egal was heute Abend passiert, in meinen Augen bist du bereits siegreich. Weil dein Vermächtnis nicht nur in den Auszeichnungen liegt – es liegt darin, dass du neu definiert hast, was möglich ist, für dich selbst und für jede Frau, die es wagt zu träumen.» Rumer betonte: «Ich liebe dich mehr als Worte sagen können.»