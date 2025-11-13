Nach der Scheidung: Isla Fishers neues Leben in London

Als die von ihr gewählten Einrichtungsgegenstände ankamen, «habe ich ein bisschen geweint, weil es das erste Mal war, dass ich als alleinstehende Frau in meinem eigenen Zuhause lebte», erinnert sie sich. Aber sie «geniesse diese neue Version» ihres Lebens. In ihrem Heim habe sie einen Zufluchtsort, an den sie sich mit ihren Kindern und Haustieren zurückziehen kann. «Ich muss in meinem Haus keine Partys mehr feiern», sagt sie. «Ich liebe es, ein Bad zu nehmen. Ich zünde ein paar Kerzen an, hole meinen Laptop und schaue mir etwas auf Netflix an.» Aufregender werde es in ihrem Zuhause nicht.