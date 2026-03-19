Nach Dessous folgt Bademode: Amira Aly legt nach

Nach Ihrem ersten Dessous–Shooting folgte jetzt das erste in Bademoden. War diesmal noch Nervosität dabei – oder fühlt sich das inzwischen viel selbstverständlicher an?

Amira Aly: Es fühlt sich vertrauter an, aber nicht weniger besonders. Beim ersten Mal war alles neu und aufregend, diesmal war ich deutlich gelassener, weil ich das Team schon kannte und wusste, wie viel Wert alle auf Atmosphäre und ein schönes Setting legen. Gerade auf Teneriffa war die Stimmung einfach toll – wir haben morgens in der Maske zusammen gesungen, viel gelacht, es war echte Teamarbeit. Und trotzdem kneife ich mich manchmal, wenn ich daran denke, dass die Bilder für die internationale Vermarktung von Lascana in Szene gesetzt werden – das bleibt surreal.