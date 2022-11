Nach Donald Trump: Auch Kanye West ist zurück auf Twitter

Der Musiker machte in den letzten Monaten immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Äusserungen von sich reden und verlor neben seinem Twitter-Account auch zahlreiche Werbepartner wie zum Beispiel den deutschen Sportartikelhersteller Adidas. Der neue Twitter-Chef Elon Musk reagierte bereits auf den neuesten Post von Kanye West. Er schrieb darunter: «Töte nicht, was du hasst. Rette, was du hast.»