Nach Drama um die Titel: Die dänischen Royals feiern wieder gemeinsam

Prinz Joachim geht in die USA

In Zukunft dürfte es schwieriger werden, die gesamte Königsfamilie zusammenkommen zu lassen. Im März war bekannt gegeben worden, dass Prinz Joachim Europa den Rücken kehren wird. Der Sohn von Königin Margrethe II. und seine Ehefrau Prinzessin Marie ziehen mit der Familie in die USA, genauer gesagt in die dortige Hauptstadt Washington, D.C. Das gab das dänische Königshaus in einer Erklärung bekannt, die unter anderem in einem Instagram-Post veröffentlicht wurde.