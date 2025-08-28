Nach Drehbuch ihres Sohnes: Kate Winslets Regiedebüt kommt im Dezember

Obwohl sie noch nie einen Spielfilm inszeniert hat, sagte sie zudem, dass sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere «auf genügend Filmsets gewesen ist, um zu wissen, was funktioniert und was nicht». Sie sei von Filmemachern wie Francis Lee, Todd Haynes und «einer grossen, weitläufigen Gemeinschaft von Kreativen, die sich alle unterhalten und Dinge austauschen», beeinflusst worden. «Ich glaube, das ist etwas, was ich mit Sicherheit sagen kann, und ich habe genug Schauspieler kennengelernt, um ein gewisses Gespür dafür zu haben, was hilfreich ist und was nicht», erklärte sie.