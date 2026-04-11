Nach Drehproblemen: «Baywatch»-Reboot bleibt am Venice Beach

«Umgehend Massnahmen ergriffen»

In ihrem Beitrag schrieb sie: «Ich freue mich, dass ‹Baywatch› weiterhin hier am Venice Beach gedreht wird. Als ich von Problemen mit den ‹Baywatch›–Dreharbeiten in Los Angeles hörte, hat mein Büro gemeinsam mit Stadträtin Park umgehend Massnahmen ergriffen, um alle städtischen Hindernisse zu beseitigen, unter anderem durch die Erleichterung und Senkung der Parkgebühren für die Produktion.» Dies sei eine «Teamleistung» gewesen, an der auch der Landkreis, die Küstenkommission und der Sender FOX beteiligt seien. Sie sei «dankbar für diese fortgesetzte Partnerschaft».