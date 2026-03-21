Nach Drehschluss: «Outlander»-Cast brauchte eine Auszeit

Die Figur loslassen

Die beiden spielten seit 2014 die Hauptrollen Jamie und Claire und hätten bei der Produktion der letzten Folgen «eine grosse Verantwortung» verspürt, «alles wieder in Ordnung zu bringen». Dadurch habe sich «alles noch intensiver» angefühlt. Nach Abschluss der Dreharbeiten mussten die Schauspielerinnen und Schauspieler dann erst einmal abschalten. «Wir haben alle direkt danach etwas unternommen», sagte Balfe. «Ich habe mich zurückgezogen und eine Auszeit genommen.» Sam Heughan sei «im Himalaya geklettert», Sophie Skelton (32) nach Afrika gereist, Richard Rankin (43) habe das Fliegen gelernt.