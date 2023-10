Nach drei Jahren Ehe: Krisengerüchte um Lily Allen und David Harbour

Mitte September besuchten sie immerhin noch gemeinsam eine Veranstaltung von Chanel und dem W–Magazine in New York. Dort entstand das bislang letzte Foto des Paares, auf dem sie in die Kamera grinsen. Eine Woche zuvor, am 7. September, hatten die beiden Stars ihren dritten Hochzeitstag. Lily Allen teilte ein Foto von dem Tag in Las Vegas 2020. Dazu schrieb sie: «3 Jahre mit diesem Kerl, die zweitbeste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Die erste war dieses Kleid.» Die Sängerin strahlte in einem weissen, von den 1960er Jahren inspirierten Dior–Kleid.