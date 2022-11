Nach «Dschungelcamp»-Aus zeigt Mike Tindall süsses Pärchenfoto mit Zara

Tindall war am Samstagabend bei «I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here!» kurz vor dem Finale ausgeschieden, wurde somit Vierter der Staffel. Sein Aus kam für viele Beobachter überraschend, schliesslich galt der ehemalige Rugby-Nationalspieler als Liebling bei den Fans und Mitkandidaten. Die britische Dschungelkrone holte schliesslich Ex-Fussballerin Jill Scott (35).