Nach Dschungelcamp-Exit: Boy George darf noch nicht nach Hause

Als vierter Promi ist Pop-Diva Boy George (61) unlängst aus der britischen Ausgabe des Dschungelcamps («I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!») rausgewählt worden. Laut «Daily Mail» plagt den Musiker heftiges Heimweh, nur zu gerne würde er umgehend in Richtung Grossbritannien düsen. Es gebe demnach nur ein Problem: Er ist vertraglich dazu verpflichtet, an der finalen Wiedersehensshow in Australien teilzunehmen. Der produzierende Sender ITV habe ihm daher kein grünes Licht für eine vorzeitige Rückkehr gegeben, heisst es weiter.