Nach «DSDS»-Abschied: Pietro Lombardi kündigt seine letzte Tour an

Bei Pietro Lombardi (32) scheinen die Zeichen auf Veränderung zu stehen. In der nächsten Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» wird der einstige Sieger der RTL–Castingshow nicht mehr in der Jury sitzen. Und auch vom Tourleben will sich der Sänger offenbar verabschieden. Auf seinem Instagram–Account kündigte er am Sonntagabend (10. November) an, dass er im Februar zum vorerst letzten Mal auf Tour gehen wird. Ein gänzlicher Rückzug von der Bühne solle es aber nicht sein: Er werde weiterhin einzelne Auftritte absolvieren und Musik machen.