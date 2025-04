Nach «DSDS»-Aus: Pietro Lombardi kann sich TV-Rente vorstellen

Lombardi wurde 2011 durch «DSDS» bekannt. Er gewann die achte Staffel und startete danach seine Karriere als Sänger. Aber auch in vielen Fernsehformaten wirkte er mit, etwa in der Reality–Show «Der VIP Bus – Promis auf Pauschalreise», beim «Familienduell», bei «Global Gladiators» und «Schlag den Star». Zusammen mit seiner damaligen Frau Sarah Engels (32) hatte er zudem mehrere Doku–Soaps auf RTLzwei. 2019 kehrte er als Juror zu «DSDS» zurück. Insgesamt sass er in vier Staffeln in der Jury.