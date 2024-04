Nach Ehe-Aus: Ellie Goulding feiert Instagram-Comeback mit ihrem Sohn

Sängerin Ellie Goulding (37) ist zurück bei Instagram. Wie die britische «Daily Mail» berichtet, hatte die Musikerin ihren Account vor wenigen Tagen von der Social–Media–Plattform entfernt. In einem Instagram–Post veröffentlichte sie nun eine ganze Reihe an persönlichen Bildern. Goulding, die im Februar die Trennung von ihrem Ehemann Caspar Jopling (32) bekannt gab, zeigt sich auf den Fotos in paradiesischer Umgebung.