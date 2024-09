Nach Ehe-Aus von Cardi B und Offset: Ihr drittes Kind ist da

In einem farbenfrohen Morgenmantel posierte die Musikerin im Krankenhausbett mit dem Neugeborenen im Arm. Hier gab sie auch das Geburtsdatum preis: Bereits am 7. September ist das kleine Mädchen auf die Welt gekommen. Dazu hat die gebürtige New Yorkerin eine Bilderreihe ins Netz gestellt, wie die zwei Geschwister das Baby kennenlernen, wie sie ihr drittes Kind stillt und auch eine Aufnahme von Papa Offset während des ersten Bondings.