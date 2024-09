Nach Ehrenoscar: Angela Bassett bekommt ihren ersten Emmy

Angela Bassetts Ehrenoscar

Die Schauspielerin wurde in ihrer langen Karriere mit zahlreichen weiteren Preisen ausgezeichnet. Für das Tina–Turner–Biopic «Tina – What's Love Got to Do with it» (1993) und ihre Rolle in «Black Panther: Wakanda Forever» (2022) gab es jeweils Oscar–Nominierungen, sie ging aber beide Male leer aus. Anfang 2024 wurde Bassett im Rahmen der Governors Awards doch endlich mit einem Goldjungen bedacht. Unter anderem neben Komiker und Schauspieler Mel Brooks (98) erhielt sie den Ehrenoscar, der für das Lebenswerk Filmschaffender, herausragende Verdienste um den Film oder Verdienste für die Academy of Motion Picture Arts and Sciences verliehen wird.