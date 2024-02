Nach einjähriger Pause: MTV EMAs werden 2024 in Manchester vergeben

Kriegsbedingte Absage 2023

Die Vergabe an Manchester macht die Industrie–, Fussball– und Musik–Stadt im Nordwesten Englands zum direkten Nachfolger der NRW–Landeshauptstadt Düsseldorf. Dort wurden 2022 die Musik–Preise vergeben. Die letztjährige EMA–Verleihung sollte am 5. November 2023 in Paris stattfinden, fiel aber einer kurzfristigen Absage zum Opfer. Der Grund: Nach dem Hamas–Angriff auf Israel am 7. Oktober hegten die Veranstalter Sicherheitsbedenken. Das weltweit ausgestrahlte Event sagten sie deshalb «aus Vorsicht» ab. Aufgrund des militärischen Konflikts zwischen Israel und der Hamas war es in Frankreich zu einer Reihe von terroristischen Vorfällen gekommen. Ein Messerattentat und Bombendrohungen an Flughäfen versetzten Deutschlands Nachbarn in höchste Alarmbereitschaft.