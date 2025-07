Nach elf Jahren: Leona Lewis veröffentlicht neues Album

Leona Lewis: «Nächstes Jahr wird es auf jeden Fall etwas geben»

Der britischen Zeitung «The Sun» gab Leona Lewis nun Einblicke in die Arbeit an ihrem kommenden Album. Seit dem vergangenen Jahr ist die Sängerin wieder im Studio: «Ich bin schon ziemlich tief im Prozess und produziere alles, schreibe alles, also ist das für mich völliges Neuland.» Gleichzeitig kündigte Lewis an: «Aber nächstes Jahr wird es auf jeden Fall etwas geben.»