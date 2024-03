Nach Emma Stones Oscar-Sieg: Ihr nächster Lanthimos-Film startet bald

Die Dreharbeiten zu «Kinds of Kindness» konnten bereits Ende 2022 in New Orleans abgeschlossen werden. Der neue Film markiert die bislang vierte Zusammenarbeit von Stone und Lanthimos nach dem mit einem Oscar ausgezeichneten «The Favourite», «Poor Things» und dem Kurzfilm «Bleat». Ein deutscher Kinostarttermin für «Kinds of Kindness» steht gegenwärtig noch nicht fest.