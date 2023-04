Nach Empörung im Internet: Dalai Lama bedauert Zungen-Vorfall

Statement des Dalai Lama: «Für den Schmerz entschuldigen»

Auf dem offiziellen Twitter-Account des Dalai Lama wurde nun am 10. April ein Statement veröffentlicht, in dem es unter anderem heisst: «Seine Heiligkeit möchte sich bei dem Jungen und seiner Familie sowie bei seinen vielen Freunden auf der ganzen Welt für den Schmerz entschuldigen, den seine Worte verursacht haben könnten.» Demnach necke der Dalai Lama oftmals Menschen, die er treffe, «auf unschuldige und spielerische Weise, sogar in der Öffentlichkeit und vor Kameras. Er bedauert den Vorfall.»