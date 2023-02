Nach Erdbeben-Katastrophe: Lukas Podolski organisiert Hilfe für Opfer

Lukas Podolski (37), der in der Türkei mehrere Jahre als Profi-Fussballer aktiv war, hilft nach der Erdbeben-Katastrophe. Auf Instagram teilte er einen Post, in dem es heisst, dass am heutigen Donnerstag (9. Februar) «die gesamten Einnahmen aller Mangal x Lukas Podolski Döner-Filialen an die Opfer der Erdbeben-Katastrophe» gespendet werden.