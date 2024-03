Nach Erfolg von «Dune 2»: So steht es um einen dritten Teil

Ob die Stars um Timothée Chalamet (28) in einem dritten Teil dabei wären, steht in den Sternen. Schliesslich spielt die potenzielle Handlung in der Zukunft. Zendaya hat bereits ihre Bereitschaft signalisiert. «Jedes Mal, wenn Denis anruft, antworte ich mit ‹Ja›. Ich bin gespannt, was passiert», sagte die Schauspielerin und Sängerin im Interview mit «Fandango». Die «Euphoria»–Darstellerin ist schon vorbereitet, hat in «Dune Messiah» reingelesen.