Nach Eric Danes Tod: Freunde sammeln Geld für seine Töchter

«Er kämpfte für andere Betroffene»

Auf der Spendenseite heisst es: «Nach seiner Diagnose wurde Eric zu einem leidenschaftlichen Sprecher der ALS–Gemeinschaft, der seine Stimme und seine Plattform nutzte, um sich für Mitbetroffene einzusetzen und für mehr Aufmerksamkeit zu kämpfen.» Selbst als sich sein eigener Gesundheitszustand verschlechterte, sei Dane zutiefst entschlossen geblieben, anderen mit derselben verheerenden Krankheit zu helfen. «Als seine Krankheit weitaus schneller voranschritt, als irgendjemand es sich hätte vorstellen können, haben sich Erics Freunde zusammengetan, um dieses GoFundMe zu gründen und seine Mädchen sowie ihre zukünftigen Bedürfnisse zu unterstützen.»