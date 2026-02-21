Nach Eric Danes Tod: Freundin Janell Shirtcliff teilt letzte Bilder

«Billie und Georgia, diese Worte sind für euch», begann Dane. «Ich habe es versucht. Manchmal bin ich gestolpert, aber ich habe es versucht. Insgesamt hatten wir einen Riesenspass, oder?» Vier Lektionen, die ihm seine Krankheit gelehrt hatte, wollte er seinen Mädchen mit auf den Weg geben: Im Moment zu leben, sich in etwas zu verlieben, ihre Freunde mit Bedacht zu wählen und niemals aufzugeben.