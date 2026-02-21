Nach Eric Danes Tod: Freundin Janell Shirtcliff teilt letzte Bilder

Am 19. Februar verlor Hollywood einen seiner beliebtesten Darsteller: Eric Dane starb im Alter von nur 53 Jahren an den Folgen von Amyotropher Lateralsklerose (ALS), jener unheilbaren Nervenerkrankung. Erst zehn Monate zuvor, im April 2025, hatte der «Grey's Anatomy»– und «Euphoria»–Star seine Diagnose öffentlich gemacht.
Nun meldete sich seine Freundin Janell Shirtcliff erstmals wieder in den sozialen Medien. Ohne begleitende Worte teilte sie in ihrer Instagram–Story mehrere Fotos des Schauspielers: gemeinsame Aufnahmen, ein Bild, das ihn beim Tätowieren zeigt, und eines mit einem Pferd.
Ihr letzter gemeinsamer roter Teppich
Dane und Shirtcliff hatten ihren ersten gemeinsamen Red–Carpet–Auftritt erst im Juni 2025 bei der Premiere seiner TV–Serie «Countdown» gefeiert. Es war zugleich Danes erster öffentlicher Auftritt seit seiner ALS–Diagnose – und, wie sich nun herausstellte, sein letzter auf einem roten Teppich überhaupt.
Trotz der Beziehung zu Shirtcliff hatte sich Dane nie offiziell von seiner Ehefrau Rebecca Gayheart scheiden lassen. Das Paar hatte sich 2018 getrennt, die Scheidung nach seiner Diagnose jedoch abgeblasen. Die beiden entschieden, als Familie zusammenzubleiben – auch wenn sie kein Paar mehr waren. In seinem letzten Interview erklärte Dane, dass er und Gayheart sich noch immer «zutiefst» liebten.
Letzte Worte an seine Töchter
Vor seinem Tod hatte Dane ein letztes Interview für die neue Netflix–Serie «Famous Last Words» aufgenommen, das erst posthum veröffentlicht werden sollte. Am Ende wendet er sich darin – allein vor der Kamera, ohne Interviewer im Raum – direkt an seine Teenager–Töchter Billie (15) und Georgia (14), die er mit Gayheart hat.
«Billie und Georgia, diese Worte sind für euch», begann Dane. «Ich habe es versucht. Manchmal bin ich gestolpert, aber ich habe es versucht. Insgesamt hatten wir einen Riesenspass, oder?» Vier Lektionen, die ihm seine Krankheit gelehrt hatte, wollte er seinen Mädchen mit auf den Weg geben: Im Moment zu leben, sich in etwas zu verlieben, ihre Freunde mit Bedacht zu wählen und niemals aufzugeben.
Sichtlich bewegt richtete Dane seine letzten Sätze an Billie und Georgia: «Ich hoffe, ich habe euch gezeigt, dass man allem ins Auge blicken kann. Man kann dem Ende seiner Tage begegnen. Man kann der Hölle mit Würde begegnen.» Die Tränen konnte der 53–Jährige nun nicht mehr zurückhalten. «Billie und Georgia, ihr seid mein Herz. Ihr seid mein Ein und Alles. Gute Nacht. Ich liebe euch. Das sind meine letzten Worte.»