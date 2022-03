Nach «erschütterndem Verlust»: Foo Fighters sagen komplette Tour ab

Die US-Band Foo Fighters (seit 1994) hat ihre restlichen Tour-Termine via Social Media abgesagt. «Mit grosser Traurigkeit bestätigen die Foo Fighters die Absage aller anstehenden Tour-Termine angesichts des erschütternden Verlusts unseres Bruders Taylor Hawkins», heisst es in einer Mitteilung, die am Dienstag auf Instagram veröffentlicht wurde.