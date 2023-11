Nach fast 30 gemeinsamen Jahren: Ehe-Aus bei Oliver Mommsen

Zweite Karriere nach dem «Tatort» – und ein Kinderbuch

Seit seinem Aus als Bremer «Tatort»–Kommissar Stedefreund, den er von 2001 bis 2019 verkörperte, kann sich der gebürtige Düsseldorfer über einen Mangel an Arbeit nicht beklagen. Mehrere Filme pro Jahr und Theaterengagements füllen seinen Terminkalender. Im Interview mit spot on news erzählte er im Jahr 2020, wie sich das auf das Familienleben auswirkt: «Wenn ich dann mal zuhause bin, merke ich schon, dass die Kinder zu sehen, so ein bisschen wie Lotto spielen ist. Das liegt aber nicht nur an mir. Unser Sohn Oskar ist aus dem Haus, er studiert in Amsterdam. Um ihn zu sehen, muss man sich konkret verabreden.» Und über die gemeinsame Tochter erklärte er: «Und mit unserer Tochter Lotte ist es so: Wenn man zehn gemeinsame Minuten am Tag hinbekommt, hat man schon viel geschafft. Sie ist sehr beschäftigt und viel unterwegs.»