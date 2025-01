Nach fast 30 Jahren beim NDR: Neuer Sender übernimmt den ESC

Vorentscheid mit Stefan Raab

Stefan Raab hat sich mit der ARD und RTL zusammengetan und wird dieses Jahr den deutschen ESC–Vorentscheid «Chefsache ESC 2025 – Wer singt für Deutschland?» auf die Beine stellen. Drei Primetime–Live–Shows zeigt RTL am 14., 15. und 22. Februar. Im grossen Live–Finale in der ARD am 1. März entscheiden dann die Zuschauerinnen und Zuschauer, wer Deutschland beim Eurovision Song Contest am 17. Mai in Basel vertreten wird.