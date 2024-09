Nach fast 30 Jahren: Mariella Ahrens feiert «GZSZ»-Comeback

Während ihrer «GZSZ»–Pause war Ahrens in weiteren TV–Serien zu sehen, darunter in «Der Bergdoktor». Gastauftritte hatte sie 2020 in der Kultserie «Unter uns» und 2006 sowie 2010 in «In aller Freundschaft». Zudem übernahm sie in er Fernsehfilmreihe «Ein Fall von Liebe» eine tragende Rolle. Zuletzt nahm sie 2023 mit weiteren Prominenten wie Sängerin Anna–Carina Woitschack an der RTL–Spielshow «Die Verräter» teil.