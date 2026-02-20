Nach Festnahme von Ex-Prinz Andrew: Wie geht es jetzt weiter?

Zusätzlich, so berichtet die BBC, sollen die Vorwürfe auch die Weitergabe eines vertraulichen Briefings des britischen Finanzministeriums an einen persönlichen Geschäftskontakt umfassen. BBC–Korrespondent Daniel Sandford erklärte dazu, es müsse davon ausgegangen werden, dass die Ermittlungen sich auf Dokumente aus den sogenannten Epstein–Akten stützten. Sandford wies allerdings auch darauf hin, dass die Akten rund drei Millionen Dokumente umfassten und die Polizei möglicherweise Material untersuche, das bislang nicht öffentlich bekannt sei.