Nach Feuer in L.A.: Hannes Jaenicke kann Haus weiterhin nicht betreten

«Lektion im Loslassen»

Hannes Jaenicke ging in den USA zur Schule, besitzt auch die US–Staatsbürgerschaft und hatte seit über 30 Jahren einen Zweitwohnsitz in Kalifornien. Bereits im Januar hatte er nach dem Brand Bilanz gezogen: «Mir fällt jeden Tag etwas ein, was noch verbrannt ist», sagte er damals gegenüber der «Bild»–Zeitung. Besonders schmerzhaft sei der Verlust persönlicher Erinnerungsstücke gewesen – Briefe seiner Mutter und Grossmutter, Familiensachen, seine Kunstsammlung, seine Bücher und sein Motorrad.