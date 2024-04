Nach fiesem Cliffhanger: «The Rookie» kehrt mit Staffel 6 zurück

«The Rookie» ist längst kein Neuling (Rookie) mehr. Die Serie um den Polizeiquereinsteiger John Nolan läuft bereits in der sechsten Runde. Am 1. Mai 2024 startet bei Sky nun auch die deutsche Synchronfassung von Staffel 6 der Hitserie mit Nathan Fillion (53). Sie ist dann bei Sky One und dem hauseigenen Streamingdienst Wow zu sehen.