Nach «Flash»-Cameo: George Clooney will nie wieder Batman sein

In «The Flash» schaute George Clooney (62) kürzlich als Bruce Wayne in einem Miniauftritt vorbei – doch dessen Alter Ego Batman will er nie mehr verkörpern. In einem Interview mit «Entertainment Tonight» wurde Clooney gefragt, wie man ihn überzeugen könnte, wieder in den Latexanzug des Dunklen Ritters zu schlüpfen. Seine trockene Antwort: «Ich glaube nicht, dass es auf der Welt genug Drogen gibt, um das wieder zu machen.»