Nach Florenz jetzt Rom: Angela Merkel tingelt weiter durch Italien

Angela Merkel kündigte Italien-Besuch an

Zuletzt war Merkel im Oktober 2021 nach Rom gereist - damals noch als Bundeskanzlerin. «Meine Liebe zu Italien werde ich sicherlich in ganz anderer Form noch leben können», erklärte sie damals vor der Presse. «So hoffe ich zumindest, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin. Aber nur ein Tag Aufenthalt in Rom sagt mir schon, dass man hier eigentlich mehr als ein Leben verbringen müsste, um alles zu erfassen, was hier an Weltgeschichte zu besichtigen ist. Und insofern werde ich sicherlich nach Italien zurückkehren, wenn auch in anderer Art und Weise.»