Nach Flucht aus Dubai: Sarah und Dominic Harrison sind wieder vereint

Tage der Unsicherheit in Dubai

Zuvor hatte Sarah Harrison ihre rund 3,1 Millionen Follower regelmässig über ihre Situation in Dubai auf dem Laufenden gehalten. In einer ihrer Storys schrieb sie zu einer Nachrichtenseite, die Angriffe auf die Vereinigten Arabischen Emirate meldete, mit einem weinenden Emoji: «Alles ist gut bei uns – bin mit Freunden.» Wenig später folgte ein ausführlicheres Update: «Ich komme ganz doll an meine Grenzen. Ich will einfach nur wieder mit meiner Familie vereint sein. Es fühlt sich an, als wäre mein Herz in zwei Stücke gerissen und ich nicht richtig atmen kann.»