Nach französischem Vorbild: Neue Quizshow für Jörg Pilawa bei Sat.1

«Wer ist Deutschlands Superhirn?»: So funktioniert Jörg Pilawas neue Show

Der Titel des französischen Originals, der auf Deutsch übersetzt etwa «Der letzte Kreis» lautet, deutet den Modus an. 50 Kandidaten stehen zunächst im äussersten von sechs Kreisen, die immer kleiner werden. Wer die wenigsten Aufgaben meistert, scheidet aus. Am Ende stehen sich die zwei besten Teilnehmer im kleinsten Kreis gegenüber und klären, wer Deutschlands Superhirn ist. Der Sieger gewinnt bis zu 50.000 Euro.