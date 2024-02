Nach frühem Tod von Thomas Kingston: So aussergewöhnlich war sein Leben

Thomas Kingston und Lady Gabriella wurden zuletzt gemeinsam am Valentinstag bei einer Veranstaltung fotografiert. Am 27. Februar gab der Buckingham Palast dann bekannt, dass Kingston bereits am 25. Februar in Alter von nur 45 Jahren verstorben ist. Rettungskräfte seien am Sonntagabend zu seiner Adresse in Gloucestershire im Südwesten Englands gerufen worden, hätten ihn dort allerdings schon tot aufgefunden. Verdächtige Umstände würden nicht vorliegen, so britische Medien. Dennoch soll es eine Untersuchung der Todesumstände geben.