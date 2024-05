Nach fünf Jahren: James Franco feiert Red-Carpet-Comeback in Cannes

James Franco (46) hat sich am Freitagabend nach fünf Jahren wieder auf dem roten Teppich gezeigt. Der US–Schauspieler besuchte zusammen mit seiner Freundin Izabel Pakzad die Filmfestspiele in Cannes. Die beiden zeigten sich verliebt und in einem stylischen Partner–Look bei der Premiere des Giorgos–Lanthimos–Films «Kinds of Kindness».