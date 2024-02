Nach fünf Jahren: Romeo Beckham und Mia Regan haben sich getrennt

Auch Mia Regan veröffentlichte ein Pärchenfoto, auf dem die beiden Eis essen und einen Kussmund in die Kamera richten, und schrieb dazu in ihrer Story: «Das ist Ro, wir sind miteinander aufgewachsen, seit wir 16 sind. Liebe nimmt verschiedene Formen und Wege, wenn du erwachsen wirst.» Die romantische Verbindung sei nicht stärker geworden, «aber wir teilen viel, viel Liebe füreinander», erklärt Regan und fügte witzelnd an, dass sich die beiden nach fünf Jahren nun in der «Friendzone» befinden.