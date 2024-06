Nach Fussoperation: Brooke Shields trägt Crocs zum Abendkleid

Erst der zweite Blick zeigte ihre Schuhe

Zunächst fiel die ungewöhnliche Schuhwahl für eine elegante Abendveranstaltung – die Theater– und Musicalpreise zählen zu den wichtigsten Preisen der US–Showbranche – gar nicht auf. Die Schauspielerin strahlte auf dem Teppich im Lincoln Center in New York in einem knallgelben Kleid. Dieses wartete mit einem tiefen Ausschnitt, einem Paillettenoberteil, einer Schleife an der Taille, einem Faltenrock und einem Schlitz in der Mitte des Rückens auf.