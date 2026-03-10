Nach Garten-Unfall: Thore Schölermann trägt jetzt Augenklappe

Standbein neben der Fernsehbranche

Thore Schölermann machte zuletzt mit seinem neuen Job ausserhalb der Fernsehbranche Schlagzeilen. Anfang des Jahres wurde bekannt, dass der 41–Jährige alle drei Filialen von McDonald's in Aachen als Franchisenehmer übernommen hat und damit Chef von rund 120 Mitarbeitern geworden ist. Vor allem wegen seiner Familie – mit Ehefrau Jana (38) hat er zwei kleine Kinder – suchte er sich ein weiteres berufliches Standbein, bei dem er geregeltere Arbeitszeiten hat. 2024 gab er seine Moderation von «taff» auf, Ende 2025 verkündete er auch seinen Ausstieg bei «The Voice Kids». Dem Hauptformat «The Voice of Germany» will er aber weiter treu bleiben.