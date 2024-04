Nach gefeierten ersten Folgen: «Fallout» erhält eine zweite Staffel

«Jonah, Lisa, Geneva und Graham haben die Welt mit dieser bahnbrechenden, wilden Serie in ihren Bann gezogen. Die Messlatte lag hoch für die Liebhaber dieses kultigen Videospiels und bisher scheinen wir ihre Erwartungen übertroffen zu haben, während wir Millionen neuer Fans für das Franchise gewinnen konnten», wird Jennifer Salke, Leiterin der Amazon MGM Studios, in der Mitteilung zitiert. Weiter heisst es darin unter anderem: «Wir freuen uns, nach nur einer Woche die zweite Staffel anzukündigen und die Zuschauer noch weiter in die surreale Welt von Fallout zu entführen.»