Nach Gerichtsurteil: Prinz Harry will sich mit Familie versöhnen

In einem Interview mit der BBC hat Prinz Harry (40) seinen Wunsch nach Versöhnung mit der königlichen Familie zum Ausdruck gebracht. Das Gespräch fand kurz nach seiner Niederlage vor einem Londoner Berufungsgericht bezüglich seines Sicherheitsschutzes im Vereinigten Königreich an diesem Freitag statt. «Ich würde eine Versöhnung mit meiner Familie lieben. Es hat keinen Sinn, weiterzukämpfen, das Leben ist kostbar», erklärte der Herzog von Sussex «BBC News» in Kalifornien.