Nach Gerüchten: Chris Evans bestätigt Hochzeit mit Alba Baptista

Chris Evans (42) hat erstmals über seine Hochzeit gesprochen. Nach entsprechenden Gerüchten in den vergangenen Wochen zeigte sich der Hollywood–Star US–Medienberichten zufolge am Samstag auf der New York Comic Con mit Ehering. Bereits vor einem Monat soll er in der Nähe von Boston die Schauspielerin Alba Baptista (26) geheiratet haben.