Nach Gerüchten: «Joker»-Serie mit Barry Keoghan nicht in der Mache

Dass ausgerechnet der irische Schauspieler Barry Keoghan, der unter anderem im vergangenen Jahr mit seiner Rolle in «Saltburn» für viel Aufsehen gesorgt hatte, den Gerüchten zufolge den Joker darstellen sollte, kommt nicht von ungefähr. Er schlüpfte bereits für «The Batman» aus dem Jahr 2022 in einem kurzen Cameo in die Rolle, eine längere Szene mit ihm für die Kinofassung fiel jedoch dem Schnitt zum Opfer. Die rund fünfminütige Szene, in der er auf Hauptdarsteller Robert Pattinson (38) trifft, wurde später veröffentlicht.