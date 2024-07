Nach Gerüchten: Marco Cerullo bestätigt Trennung von Christina Grass

Seit sechs Wochen getrennt

In seiner Instagram–Story sagte der einstige «Bachelorette»–Kandidat in einem kurzen Statement: «Viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr.» Sie hätten sich getrennt, und das bereits «vor sechs Wochen». Da beide gemeinsame Bilder und Videos in ihren sozialen Netzwerken gelöscht hatten und man sie nicht mehr zusammen sah, hatten Fans dies bereits vermutet.