Nach Gerüchten: Reality-Star Kim Virginia Hartung bestätigt neue Liebe

In einem TikTok–Video räumte Hartung mit den seit Tagen schwelenden Gerüchten auf. Sie begann mit den Worten «Wir haben euch was zu sagen ...» und winkte dann Glumac vor die Kamera. Während er seinen Arm um sie legte, schilderte sie: «Wir können noch gar nicht erzählen, wie das zustande gekommen ist, aber jetzt nehmen wir euch mit.» Zum Beziehungsstatus fragte sie ihn: «Ja, was sind wir denn?» Als er das nicht so richtig beantworten konnte, hakte sie nach: «Du willst also mein Mann werden?» Darauf lautete seine Antworte: «Ja, bald.»